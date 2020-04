0 Facebook Dramma a Barletta, Emilia Lacerenza muore a 33 anni per un raro tumore, l’appello: “Chi può aiutarmi” Cronaca 22 Aprile 2020 20:18 Di redazione 2'

Aveva lanciato un appello che era diventato virale in poco tempo. Emilia Lacerenza, la giovane madre di Barletta con una rara forma di tumore, purtroppo è morta. Non ce l’ha fatta, nonostante avesse provato in tutti i modi a trovare i medici che potessero aiutarla a sconfiggere il brutto male che l’aveva colpita.

Emilia Lacerenza non ce l’ha fatta, lutto a Barletta

Trentatré anni e madre di due bambini, era stata in cura presso lo Sheba Medical Center di Tel Aviv, in Israele. Aveva lanciato l’ultimo appello disperato che aveva commosso il mondo intero.

Un grido d’aiuto che invitava quante più persone a condividere la sua storia affinché si trovasse un medico che sapesse come aggredire il suo tumore. Aveva scritto: “Buongiorno – aveva scritto Emilia su Facebook il 19 gennaio, – oggi mi rivolgo a tutto il mondo, medici, ricercatori, istituti oncologici, associazioni di ricerca e quant’altro: chiunque possa aiutarmi (nel più breve tempo possibile) a curarmi, anche se fosse solo sperimentazione, si faccia avanti. Il mio è un “carcinoma sarcomatoide metaplastico triplo negativo con metastasi”. Se qualcuno avesse soluzioni per me, potrei inviare tutta la documentazione e spiegare tutti i particolari del caso. Autorizzo chiunque a girare questo messaggio ovunque e in qualsiasi lingua”.

Il messaggio aveva ricevuto in pochi giorni 6.200 condivisioni in tutte le lingue, per questo il volto di Emilia era diventato conosciuto, soprattutto sui social, dove il suo appello è rimbalzato da un gruppo all’altro con la speranza di finire nelle mani giuste. Purtroppo la giovane madre ha incontrato un triste destino e la notizia della sua morte ha colpito tutti, anche chi non la conosceva. Tanti i messaggi di dolore per la sua prematura scomparsa.