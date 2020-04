0 Facebook Coronavirus, nuovo focolaio a Qualiano in struttura per anziani: 5 casi positivi Cronaca 22 Aprile 2020 20:36 Di redazione 1'

Probabile focolaio in una residenza per anziani a Qualiano. Un’altra struttura in Campania è stata messa in quarantena, dopo che 5 ospiti sono risultati positivi e si attendono i risultati di altri 30 tamponi effettuati.

5 casi positivi in una struttura per anziani a Qualiano

La struttura in provincia di Napoli fa capo a un ente religioso. A dare notizia del nuovo focolaio è stato il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha comunicato di averla immediatamente isolata.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO CONTAGI IN CAMPANIA

Dei contagiati, due sono dializzati e necessitano di un trasferimento urgente in ospedale. La città di Qualiano conta in totale trenta positivi, ma questo nuovo focolaio preoccupa non poco istituzioni e cittadini e potrebbe chiaramente far aumentare il numero dei contagi.

Il video messaggio del sindaco De Leonardis