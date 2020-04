0 Facebook Orta di Atella, 60enne trovato in casa senza vita I sanitari non hanno potuto fare nulla. Sul posto anche i carabinieri Cronaca 21 Aprile 2020 19:34 Di redazione 1'

I sanitari del 118 sono accorsi in via Atellana. Gli operatori si sono recati presso l’appartamento stabilito. Purtroppo non hanno potuto fare nulla per impedire il decesso della vittima. La tragedia è avvenuta ad Orta di Atella.

Nella località i provincia di Caserta, come riportato da Caserta Ce, un uomo di 60 anni è stato trovato in casa senza vita. Sulla salma è stato chiesto anche il test del tampone ma sembrerebbe che l’uomo non fosse affetto da coronavirus.

Allarmati anche i carabinieri. I militari stanno effettuando i normali accertamenti del caso.