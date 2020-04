0 Facebook Lutto a Poggiomarino, Enrico Catapano muore a 32 anni con Coroanvirus, faceva l’insegnante a Bergamo Cronaca 21 Aprile 2020 11:59 Di redazione 1'

E’ la seconda vittima di Poggiomarino per il Coronavirus, nonché una delle più giovani in Italia. Enrico Catapano è morto a 32 anni, aveva contratto il virus qualche settimana fa e purtroppo non è riuscito a sconfiggere il nemico invisibile.

Enrico Catapano muore a 32 anni

Trasferitosi a Bergamo per lavoro, era un insegnante e aveva ricevuto l’assegnazione in Lombardia. Ricoverato da qualche settimana nel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale Papa Giovanni XIII, le sue condizioni si sono aggravate e purtroppo è morto.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO CONTAGI IN CAMPANIA

Sembrerebbe che il giovane insegnante abbia contratto il virus in ospedale dove si era recato per sottoporsi a un semplice intervento. La notizia della morte di Enrico Catapano si è diffusa velocemente a Poggiomarino, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Tutti lo ricordano come un gran lavoratore, pronto a ogni sacrificio pur di inseguire il suo sogno. I suoi cari avevano sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi, ma purtroppo ha incontrato un triste destino. La salma è attesa nel comune del Napoletano nei prossimi giorni.