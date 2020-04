0 Facebook Covid, addio alla Signora Maria: “Simbolo dell’intera comunità” La nonnina di Baronissi aveva 85 anni. Tantissimi i messaggi d'affetto per lei Cronaca 21 Aprile 2020 19:18 Di redazione 2'

“La tristissima notizia della morte della signora Maria Persiano, uccisa dal covid-19, addolora e commuove tutta la nostra comunità. La nonnina contrasse il coronavirus in un centro di riabilitazione fuori provincia e, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ne ricordiamo tutti la dolce figura. Alla famiglia le più affettuose condoglianze mie personali, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città“.

Maria Persiano aveva 85 anni era vedova ed ha due figlie. Per anni ha gestito una storica salumeria simboli per l’intera comunità. La sua figura era un punto di riferimento per questo sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per lei.

