Pietro Sendaldi: "Il Sud non si pone il problema di riaprire perché non ha più aziende" 19 Aprile 2020

Ancora una polemica tra Nord e Sud. Con il non nuovo zampino del giornale Libero, il direttore responsabile Pietro Senaldi, durante la diretta di Stasera Italia su Rete 4 lancia una stocca al Sud che è più prudente in merito alle riaperture del dopo 4 maggio.

“Io non credo – ha affermato – che i governatori di Lombardia e Veneto siano dei pazzi. Io credo che la Lombardia, che paga il 20% di tasse ed è la regione economicamente più attiva, si ponga questo problema, il sud mi sembra normale che non se lo ponga, non avendo più aziende. Aveva l’ILVA e glel’hanno levata. Che cosa deve riaprire?“.

Insomma, è andata in scena la solita narrazione di un Sud nullafacente ed un Nord produttivo.