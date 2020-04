0 Facebook Tragedia al distributore: getta benzina sull’auto e sale a bordo. 41enne muore carbonizzato News 18 Aprile 2020 22:06 Di redazione 1'

Tragedia ad un distributore di Lucca. Un uomo è morto carbonizzato. Dalle prime indagini sembra che si tratti di suicidio. Per cause ancora tutta da chiarire un uomo di 41 anni, ha accostato l’auto con cui è arrivato, una Renault Twingo, nei pressi delle pompe di carburante.

Come riporta Il Resto del Carlino, dalle immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza, esaminate dagli inquirenti, si nota l’uomo che dopo aver inserito il denaro nella cassa automatica ed avuto il via per eseguire l’operazione come in un normale rifornimento, ha estratto la pistola automatica ma anziché inserirla nel serbatoio, ha praticamente gettato il liquido sull’auto.

Poi ha innescato, forse con un accendino, la combustione. Infine sarebbe salito a bordo. Ci sarebbero testimoni che avrebbero notato la vittima entrare volutamente nell’abitacolo. Il cadavere è stato infatti ritrovato sul sedile, come se non ci fosse stata nessuna intenzione di allontanarsi dalle fiamme. In zona ci sono diverse abitazioni che hanno visto il bagliore e sentito l’esplosione della vettura, dilaniata dal calore. Il pericolo però era costituito dalla vicinanza con gli erogatori di carburante.