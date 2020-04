0 Facebook Coronavirus in Campania, morto il sindaco di Saviano Carmine Sommese Cronaca 17 Aprile 2020 16:13 Di redazione 1'

Il sindaco di Saviano non ce l’ha fatta, Carmine Sommese è morto. Era stato ricoverato circa un mesa fa al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola e poi trasferito dopo qualche giorno presso il centro specialistico del “Moscati” di Avellino, a causa del peggiorare delle sue condizioni cliniche dopo aver contratto il Coronavirus.

Il primario dell’ospedale di Nola, nonché sindaco di Saviano, era risultato positivo al tampone del Covid-19, sicuramente per il ruolo che svolgeva da medico al servizio della comunità. Nonostante i medici abbiano fatto di tutto non sono riusciti a salvarlo in queste settimane di ricovero, le complicazioni giunte nelle ultime ore hanno messo fine alla speranza di fargli vincere questa battaglia contro il Coronavirus.