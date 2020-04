0 Facebook Peppe Iodice al governatore Fontana: “La sanità non è il vostro forte, vi mandiamo Ascierto?” News 18 Aprile 2020 11:34 Di redazione 1'

Il comico napoletano Peppe Iodice lancia un messaggio, attraverso i social, al governatore della Lombardia Fontana in piena emergenza Coronavirus: “Dottor Fontana, guardiamoci negli occhi, come ci vogliamo organizzare? Vogliamo mettere da parte questo stupido orgoglio e ammettiamo che la sanità non è il vostro forte? Quindi, vi possiamo mandare De Luca, Ascierto e i medici del Cotugno? Sono passati oramai due mesi e noi avremmo da fare, noi lavoriamo. Vi sembra strano, ma noi lavoriamo tanto. Vorremmo andare al mare, a passeggiare, a mangiare una pizza. Voi non vi preoccupate, vi mandiamo Ascierto. Parcheggiamo Galli e tutto si risolve. La vostra è stata comunque una capacità, imbrogliarsi mani e piedi come avete fatto voi è comunque una capacità. Ma noi davvero ci stiamo un pò rompendo di questa situazione”.