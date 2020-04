0 Facebook Dramma nel Napoletano, si sente male in casa e muore. Addio ad Antonio, 33 anni Cronaca 18 Aprile 2020 10:46 Di redazione 1'

Dramma a Giugliano, in provincia di Napoli. Un uomo di 33 anni, Antonio Ottavio è morto stroncato da un improvviso malore.

Secondo quanto riportato da Teleclubitalia.it, il 33enne aveva accusato dei dolori intercostali via via così forti che hanno costretto i familiari a chiamare l’ambulanza. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici del pronto soccorso di Frattamaggiore, l’uomo era arrivato in ospedale già in condizioni critiche. L’uomo lascia una moglie ed un figlio piccolo.

FOTO TELECLUBITALIA.IT