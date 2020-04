0 Facebook Sedia in aria, ribalta scrivania e colpisce capo del 118 che sviene: sindacalista denunciata e trasferita Aggressione con calci al capo del 118 di Napoli. L'episodio dopo le polemiche sulle misure di sicurezza per il personale del 118 Cronaca 17 Aprile 2020 18:57 Di redazione 2'

Una discussione iniziata come confronto sul tema della sicurezza per gli operatori del 118 e culminata in una vera e propria aggressione. Sedie che volano, scrivanie ribaltate, attaccapanni usato coma arma e poi calci.

Il caos e la violenza sono andati in scena nell’ufficio del capo del 118, Giuseppe Galano. Quest’ultimo è stato la vittima, colpito anche a calci e poi svenuto. Tanto che è stato necessario un suo ricovero presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare.

Carnefice, una donna, rappresentante del sindacato CISL per gli operatori delle ambulanze. A fermarla e placarla altre persone presenti in quel momento. La vicenda ha aperto una grave frattura interna alla sanità locale.

La donna è stata anche trasferita e per protesta ha scritto una lettera destinata a Galano, al Direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva e al Governatore Vincenzo De Luca. Come riportato da La Repubblica, la donna ha scritto che i fatti sono avvenuti, “all’indomani di alcune legittime osservazioni della coordinatrice in merito alle criticità organizzative e di tutela degli operatori del 118“.

Infine, secondo il sindacato, l’amministrazione sanitaria non può trasferire dirigenti sindacali senza che l’organizzazione di appartenenza dia parere positivo al nulla osta.