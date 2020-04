0 Facebook Dramma a Bacoli, Antonio muore a 10 anni: “Tanti bambini avrebbero voluto salutarlo l’ultima volta” Cronaca 17 Aprile 2020 19:21 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la comunità di Bacoli, a comunicarlo è stato il sindaco Josi Della Ragione. Un bambino di 10 anni, Antonio, è morto a causa di una grave forma di leucemia. Una triste notizia che ha sconvolto tutti coloro che conoscevano il piccolo e la famiglia.

Lutto a Bacoli

Purtroppo non si potranno tenere i funerali a causa dell’emergenza Coronaviurs, Della Ragione nel lungo post ha detto di aver ricevuto tante richieste da parte degli amici di Antonio che avrebbero voluto dargli l’ultimo saluto. Una scomparsa terribile a cui sarà difficile darsi una spiegazione.

“Da padre, quando ho appreso della tragedia, mi si è gelato il sangue. Da sindaco, a nome di tutta la città, abbraccio forte la famiglia. Possa giungervi l’emozione e la commozione di una comunità stravolta, in lacrime. Possa giungervi l’affetto dei tanti bambini, e dei loro genitori, che mi hanno scritto in privato perché avrebbero voluto salutare il loro piccolo amico. Un dolore immenso. L’impossibilità di celebrare il funerale rende ancora più terribile questa gravissima perdita. Ciao piccolo Antonio, ti terremo tutti stretta la mano. Oggi. Per sempre”, questo il messaggio del sindaco. In tanti in queste ore stanno scrivendo messaggi di dolore per la scomparsa del piccolo Antonio.

