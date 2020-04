0 Facebook Lite in strada poi l’investe con l’auto: scatta l’inseguimento armati di mazze Il video è diventato virale sul web attraverso i social Cronaca 17 Aprile 2020 09:45 Di redazione 1'

Un gruppo di persone sta litigando in strada. Ad un certo punto una delle persone coinvolte nella lite entra in un’automobile. Mette in moto e senza pensarci due volte investe uno dei propri ‘avversari’. Poi il caos.

Urla, spinte e minacce. L’uomo a bordo della vettura fa retromarcia e va via. Gli altri entrano a bordo di un’altra auto e lo inseguono. Uno di loro è armato con una mazza di legno. Una vera e propria rissa.

Ecco cosa ha mostrato un video che attraverso i social è diventato virale sul web. Non sono chiari i motivi dell’accaduto. Si presume, dall’audio, che i fatti siano avvenuti in Campania.

