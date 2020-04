0 Facebook Coronavirus in Campania, pizze e cibo a domicilio, possibile apertura di De Luca Mangiare a Napoli 17 Aprile 2020 12:30 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca in una delle ultime comunicazioni fatte ha parlato di fase 2 imminente. Dunque, potrebbero non esserci particolari deroghe a quanto disposto dal Governo, che ha stabilito la data del 4 maggio per entrare nella tanto attesa “fase 2”. Chiaramente, come tutti i politici hanno più volte ribadito, si deciderà tutto in divenire, in base alla curva dei contagi. Intanto in Campania potrebbe esserci un cambiamento già a partire dalla prossima settimana.

De Luca ripensa alle consegne a domicilio in Campania

Pare che De Luca sia intenzionato a far ripartire il delivery prima ancora del 4 maggio. La Campania è l’unica regione in cui il servizio a domicilio di cibi pronti è sospeso, motivo per cui molti ristoratori e pizzaioli hanno lanciato diversi appelli al governatore affinché rivedesse questa decisione. E pare che da Santa Lucia arrivi un timido spiraglio di riapertura, nulla di ufficiale, ma De Luca e il suo team tecnico starebbero già pensando a misure da adottare nelle cucine, nei laboratori ma anche per le consegne a domicilio.

Sulla questione delle consegne a domicilio in Campania era intervenuto anche Matteo Salvini che aveva accolto l’appello di Gino Sorbillo, invitando De Luca a riconsiderare l’ipotesi si attivare il delivery. E adesso pare proprio che il governatore ci stia ripensando.