0 Facebook Luxuria difende i napoletani: “Insultati per il colera, per fortuna nessuno offende il Nord per il Coronavirus” News 16 Aprile 2020 20:27 Di redazione 1'

Ha ricevuto molto consenso da parte del Sud e dei napoletani l’ultimo tweet di Vladimir Luxuria contro Matteo Salvini e tutte le persone che spesso hanno offeso il Mezzogiorno e Napoli nello specifico, per l’epidemia di colera.

La frase di Luxuria su Matteo Salvini

Luxuria ha scritto: “Molti, tra cui Salvini, insultavano i napoletani di essere «colerosi» perché l’epidemia di colera ebbe il Sud come focolaio…nessuno oggi, per fortuna, ha usato il coronavirus per insultare le popolazioni del nord: forse è segno che possiamo essere ottimisti sul futuro”.

LEGGI ANCHE: L’ATTACCO DI LUXURIA ALLA D’URSO

Una frase secca che non solo difende i napoletani, ma si complimenta anche con tutto il Sud per non avere utilizzato l’epidemia del Coronavirus per “rispondere” a tutte le critiche ricevute per il colera. Il tweet in poco tempo ha ricevuto molte condivisioni.