Foto di Ascierto con il logo del Pd, Antonella Ciaramella si scusa e chiama il professore: “Grazie”

Aveva generato una lunga polemica un post pubblicato da Antonella Ciaramella, che aveva condiviso un’immagine del professor Ascierto con il logo del Pd. La consigliera regionale in serata ha condiviso un messaggio per scusarsi di quest’incomprensione.

Il post della polemica

La pubblicazione voleva essere un modo per promuovere il livello della ricerca in Campania e gli ottimi risultati della sperimentazione guidata dal professor Ascierto del farmaco tocilizumab sui pazienti affetti da Coronavirus. Il post, però, con quel logo del Pd aveva ricevuto aspre critiche, così la consigliera lo aveva cancellato e aveva condiviso lo stesso messaggio senza il logo.

Questa sera ha voluto chiarire nuovamente la sua posizione, scusandosi attraverso la sua pagina Facebook e spiegando di aver parlato anche con il prof Ascierto per spiegargli l’incomprensione.

Il messaggio di Antonella Ciaramella

AVVISO IMPORTANTE

Scrivo ora per dedicare orario di punta e per aver avuto tempo di confrontarmi con lo stesso Prof. Ascierto prima di lanciare questo comunicato, e ovviamente chiedere scusa a lui personalmente.

Sono estremamente mortificata e mi sono scusata anzitutto con lui dell’equivoco che si é creato per un post sulla mia pagina dedicato alla sperimentazione della cura del nostro amato e stimato professore.

La grafica standard della mia pagina è stata applicata in automatico e nell’accelerazione di questi giorni sull’uscita dei bandi regionali, non mi sono accorta che stava creando un enorme equivoco su un post che voleva essere di incoraggiamento per chi sta a casa e di orgoglio da cittadina campana per gli studi del Professore.

Sono veramente dispiaciuta per il polverone che si è generato, anzitutto perchè lontanissimo dal mio stile (e come si dice chi è buono si salva da sè) e poi naturalmente perchè è davvero inverosimile che si possa pensare di volersi appropriare di una ricerca tra l’altro straconosciuta denotando mancanza di fiducia non tantonnelle mie facoltà ma in quelle di chi legge. E io ho invece sempre grande rispetto e attenzione per le persone. Tutte.

Ovviamente appena mi sono accorta e mi hanno segnalato che si poteva lontanamente pensare che quello che era un orgoglio come cittadina, e nel caso specifico di una consigliera che è del Pd, potesse sembrare un’associazione speculativa ( impossibile.nei.fatti per quanto.sbagliata nella forma la.comunicazione) ho tolto simbolo e nome.

Tutto qua.

Grazie Professore.

A tutti auguro buona serata e soprattutto di uscire presto da questo incubo, anche grazie a quanto i nostri scienziati stanno facendo per tutti noi.

Il post di Antonella Ciaramella