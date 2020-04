0 Facebook “Frase infelice, ho sbagliato”, le scuse di Agorà a Napoli e ai napoletani "Sfortunatamente ora non c'è nessuno", la vergogna in tv per la Napoli che rispetta le regole Tv 16 Aprile 2020 17:06 Di redazione 2'

Sono arrivate le scuse da parte della trasmissione Rai Agorà. Oggi Serena Bortone ha ripreso la questione che nei giorni scorsi ha scatenato forti polemiche. Rivolgendosi all’inviata Elena Bigioggero, le ha detto:

“Hai usato una frase un po’ poco felice, non era tua intenzione offendere nessuno, no Elena? Siamo in diretta tutte le mattine, due ore al giorno, una frase infelice può scappare a tutti”, ha affermato la Bortone.

E la Bigioggero: “Assolutamente sì, io mi scuso. Grazie per avermi dato l’occasione, mi scuso sinceramente“. Caso chiuso, dunque, dopo la gaffe sulla presunta attitudine dei napoletani a non rispettare le regole-

Ancora polemiche dopo un servizio andato in onda su Rai 3 durante la trasmissione Agorà. L’inviata giornalista era nel quartiere Vomero per girare un servizio. Il tema era ovviamente il rispetto delle norme anti coronavirus.

Dallo studio è arrivato l’input: “Ci sono sempre polemiche a Napoli per il rispetto delle regole, tu che sei testimone sul post cosa puoi dirci?“. E l’inviata, milanese, “prima sono passati delle auto e dei furgoncini. Questa è una zona pedonale e commerciale. Ora sfortunatamente non c’è nessuno“.

Come se fosse stato un caso che in quel momento i cittadini napoletani avessero rispettato le norme vigenti. Ed è polemica.