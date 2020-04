0 Facebook “Addio Angelo delle mamme”, la Campania piange Maria Rosaria la giovane ostetrica uccisa dal virus Il cordoglio del Sindaco di Terzigno Francesco Ranieri e del Primo cittadino di Torre Annunziata Vincenzo Ascione Cronaca 16 Aprile 2020 17:21 Di redazione 2'

“Maria Rosaria era ricoverata presso l’azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli dove, da circa un mese e mezzo, lottava contro il Coronavirus. La donna era affetta da altre patologie congenite. L’amministrazione comunale partecipa al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Maria Rosaria, ed in questo triste giorno è vicina a marito e figli, a cui vanno le più sentite condoglianze“, lo ha dichiarato – come riportato da Il Fatto Vesuviano – il Sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione.

Un’altra vittima in Campania affetta da coronavirus. Questa volta il dramma ha colpito Terzigno. Il triste annuncio è stato dato su Facebook dal Sindaco della cittadina.

“Emergenza Covid-19: Con profonda tristezza comunico il decesso della dottoressa Maria Rosaria Esposito, giovane ostetrica che dopo un mese e mezzo di terapia intensiva ha ceduto il passo a questo maledetto virus. A facilitare purtroppo questo dannato una pregressa patologia congenita della paziente. Al marito Nunzio ed ai due figli va il nostro caloroso ed affettuoso abbraccio. Rip <3″.

A comunicarlo il Primo cittadino di Terzigno Francesco Ranieri. Si è trattato del secondo decesso avvenuto nella località vesuviana in provincia di Napoli. La vittima lavorava in una clinica di Pompei.