Dramma in provincia, Attilio Martinisi muore a 33 anni, il ricordo della sorella Caserta 15 Aprile 2020 17:44 Di redazione

Attilio Martinisi è morto nella giornata di venerdì a 33 anni. Giovane originario di San Felice a Cancello se n’è andato improvvisamente, probabilmente per un malore. Una triste notizia che ha sconvolto l’intera comunità, in tanti conoscevano il ragazzo dal sorriso buono, amante della musica.

Lutto a San Felice a Cancello per la morte di Attilio Martinisi

A causa dell’emergenza Coronavirus non è stato possibile celebrare il funerale. La salma è rientrata a San Felice a Cancello e si è proceduto alla tumulazione. La scomparsa di Attilio lascia un immenso vuoto nel cuore dei suoi cari.

La sorella, a cui Attilio era legatissimo, ha condiviso un commovente addio sui social:

Ti abbiamo accompagnato per il tuo ultimo viaggio terreno, dopo che venerdì, senza emettere un gemito di dolore, ti sei improvvisamente disteso nel tuo dolce sonno…dopo gli ultimi mesi con i tuoi amici, l’ invio a me puntuale della buonanotte e un’ ultima sigaretta…

Sei anni ci separavano. Differenza che dopo l’età adolescenziale è andata riducendosi sempre più…ma già da piccoli abbiamo condiviso tutto, anche l ‘ inscindibile. Poi, il cominciare a frequentare gli stessi amici. Gli stessi luoghi. Tu, sempre calmo. Con il solito sorriso contagioso e gioioso.

Te ne sei andato senza vedere in volto la morte. Ripenso alla tua e nostra vita. Tanto diversi e simili da fonderci in un ‘anima unica…Tu semplice. Troppo umile. Ma come posso criticare la tua semplicità. La tua umiltà. Il tuo non conoscere la vanità effimera… Non giudicavi. Non commentavi. Sapevi trovare parole giuste e opportuni silenzi…Tu hai sempre difeso l’amore e il rispetto verso tutti…. Tutto questo io lo vedevo. Tutto questo lo apprezzavo e per fortuna te l ho sempre detto….

Te nei sei andato nella massima riservatezza, evitando anche quel poco di ” trambusto” inevitabile.