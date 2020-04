0 Facebook San Felice a Cancello piange Attilio Martinisi, morto improvvisamente a 30 anni Cronaca 10 Aprile 2020 18:21 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la comunità di San Felice a Cancello. Attilio Martinisi è morto a 30 anni improvvisamente. A riportare la notizia è stato il giornale Casertace.net. Sembrerebbe che il giovane sia stato trovato senza vita nel suo letto dai familiari.

Attilio Martinisi muore a 30 anni

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sconosciute le cause della morte.

Dolore e sgomento in famiglia, Attilio lascia i genitori e una sorella. Non appena la notizia della morte del trentenne si è diffusa, ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano. In molti hanno voluto rivolgere un pensiero sui social per il giovane.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO CONTAGI IN ITALIA

I messaggi per Attilio

“Non so altri , ma io ho avuto la fortuna di averti sentito fino a ieri. Ti ho conosciuto in un noto bar del nostro paese, abbiamo iniziato col scambiarci pareri musicali , fino a creare un rapporto di amicizia, fratellanza, e abbiamo fondato il nostro Gruppo, ce ne siamo fatte di suonate insieme , e con i tuoi modi hai sempre trasmesso allegria e serenità, ci sei sempre riuscito. Io sono grata che tu sia mio amico , lo saremo sempre , nonostante tutto! Mi hai lasciata senza fiato, non dovevi!!! Ciao fratè, e come ti ho detto sempre: ti voglio bene sce ! ❤️ rimani qui ❤️”, questo e tanti altri i messaggi per Attilio.