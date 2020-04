0 Facebook Il covid non ferma la Pasqua a Villa Flegrea: “Auguri ai familiari dei nostri pazienti” News 11 Aprile 2020 16:43 Di Marta Ricciardi 1'

Il covid 19 non ferma la Pasqua a Villa Flegrea, una Residenza Sanitaria Assistenziale accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale per persone adulte non autosufficienti per trattamenti di medio e alto livello assistenziale.

Grazie all’esperienza ventennale dedicata agli anziani autosufficienti e non autosufficienti, RSA Villa Flegrea è specializzata per le demenze senili, Alzhaimer e Parkinson.

Proprio da questa struttura, il personale vorrebbe lanciare un “monito di tranquillità” ai parenti degli ospiti delle Rsa e a tutta la popolazione Italiana. Con le giuste procedure e la giusta prevenzione si possono ridurre a zero i contagi.

In questa tipologia di struttura la solidarietà dura tutto l’anno, ed in questo momento storico si ravviva ulteriormente, così, il personale di Villa Flegrea lancia un messaggio ai parenti dei pazienti ricoverati nella Residenza Assistenziale:

“Buona Pasqua a tutti #voiresrateacasa #noirestiamo nelle Rsa. Il nostro augurio va a tutti i parenti che non fanno visita ai loro cari da ormai il lontano 4 marzo“.