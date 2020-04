0 Facebook Coronavirus, il sindaco Sarnataro blinda Mugnano. Tutto chiuso a Pasqua e pasquetta Mugnano 11 Aprile 2020 16:49 Di Antonella Bianco 1'

Il sindaco di Mugnano, comune dell’area nord est di Napoli, Luigi Sarnataro, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone, per la giornata di domani (Pasqua) e di lunedì’, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, tranne che per le farmacie. Quindi, come si legge in una nota, serrande abbassate anche per distributori di benzina e per edicole.

“Una decisione presa di comune accordo con la Task Force per l’emergenza e dovuta al serio rischio di spostamenti, con la scusa della spesa, per recarsi da amici e parenti per festeggiare. L’obiettivo – prosegue la nota – e’ quello di contenere il rischio di contagio, anche alla luce dell’aumento del numero dei positivi sul nostro territorio. Mi auguro che i cittadini mostrino senso di responsabilita’ e cura della propria salute, restando a casa”.