Era ricoverato nel pre-triage dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia come caso sospetto di Coronavirus. Era in attesa che gli facessero il tampone per verificare se avesse contatto il virus, poi risultato positivo, ma improvvisamente è scappato.

Si tratta di un uomo di 53 anni, originario di Torre Annunziata, che è stato cercato per un’intera giornata con il timore che potesse contagiare qualcuto. Rintracciato alla stazione della Cicumvesuviana di Pompe dai carabinieri, è stato fermato e trasportato nuovamente in ospedale.

E’ stato il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, a raccontare cosa è accaduto, spiegando ai concittadini che la situazione, grazie all’intervento delle forze dell’ordine è tornata poi alla normalità. L’uomo scappato, intanto, è risultato positivo al Coronavirus, ricoverato sarà sottoposto a tutte le cure di cui ha bisogno.