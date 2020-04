0 Facebook Napoli piange Ciro Musella, giovane padre muore a 33 anni: lascia una moglie e un figlio piccolo Cronaca 10 Aprile 2020 08:52 Di redazione 2'

Lutto nel quartiere di Barra a Napoli. Qualche giorno fa è morto Ciro Musella, giovane padre di 33 anni. Una tremenda scomparsa che distrugge un’intera famiglia.

Ciro Musella muore a 33 anni

Lascia la moglie e un figlio piccolo. Non appena la notizia della morte di Ciro si è diffusa nel quartiere, sono comparsi numerosi messaggi sui social da parte di chi non riesce a credere a questa simile disgrazia. Non si conoscono le cause del decesso.

“Siamo cresciuti insieme, abbiamo sofferto insieme, abbiamo riso insieme, ci siamo realizzati insieme ti entusiasmava dire di essere mio cugino ed io orgoglioso di essere il tuo, sei stato sempre umile sempre positivo tutto per tuo figlio e tua mogli. Sei sempre stato un ragazzo esemplare ma il Signore ha voluto che nella nostra giovane età ci separassimo”, “Questo brutto mostro ha portato via un ragazzo del nostro quartiere. Ci stringiamo al vostro dolore famiglia Andolfo e Mennella”, questi e tanti altri i messaggi che circolano sui vari gruppi legati al territorio. In tanti si stanno stringendo al dolore della famiglia e della moglie.