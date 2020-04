0 Facebook Lutto a Cava de’ Tirreni, Angelo Senatore muore con Coronavirus: “Se ne va un pezzo della città” Cronaca 9 Aprile 2020 09:51 Di redazione 1'

Tra le vittime di Coronavirus in Campania c’è anche Angelo Senatore, conosciuto da tutti con il soprannome Popof. Originario di Cava de’ Tirreni, aveva contratto anche lui quel nemico invisibile. L’intera città in provincia di Salerno è stata in apprensione fino all’ultimo, ma purtroppo è arrivata la triste notizia.

Cava de’ Tirreni piange Angelo Senatore

E’ la sesta vittima in città, ma anche la più giovane, Angelo aveva solo 46 anni. Conosciuto per essere un tifoso sfegatato della Cavese, veniva da una storica famiglia di tappezzieri, ma lui aveva scelto di fare l’imbianchino. Dopo la morte dei genitori era andato a vivere con il fratello.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO CONTAGI IN CAMPANIA

Non appena si è appresa la notizia della morte di Angelo, in tanti sono rimasti attoniti. Tutti lo ricordano come un uomo dal cuore d’oro. “Con lui se ne va un pezzo della nostra città”, “Uno di noi per chi ci guarda da lassù”, questi e tanti altri i messaggi per lui.