Un ragazzo di 16 anni è morto questa mattina ad Aversa, in provincia di Caserta. Il giovane viveva con la famiglia nella zona dell’Ippodromo. La vittima soffriva già di diverse patologie. La notizia è stata riportata da Il Meridiano News.

Sembrerebbe che abbia accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sulla vittima è stato effettuato il tampone post mortem per il Coronavirus, pare che avesse dei sintomi riconducibili a quelli del virus. Adesso è atteso l’esito dell’esame per se il decesso sia stato dovuto a un contagio. Dolore e sgomento ad Aversa non appena si è appreso della morte del giovane.