Oggi Marco Vannini avrebbe compiuto 25 anni: “Auguri figlio mio, ti ho preparato la torta”

“Marco, figlio mio, auguri di buon compleanno. Oggi avresti compiuto 25 anni se non ti avessero ucciso. Sei sempre qui con me, ti porto sempre nel mio cuore. Per te preparerò una torta di mele che era la tua preferita. Sopra ci metterò una candela e sarà come mangiarla insieme!”.

Sono queste la commoventi parole, riportate dal giornalista Gian Pietro Fiore, che mamma Marina dedica a suo figlio Marco Vannini nel giorno del suo venticinquesimo compleanno. Marco Vannini però non potrà festeggiare insieme a mamma Marina e papà Valerio, perché Antonio Ciontoli, padre dell’ex fidanzata Martina, la sera del 17 maggio del 2015 lo ha ucciso sparandolo a un braccio. Marco per 110 minuti ha implorato aiuto, ma nessuno in quella casa ha avvertito in tempo i soccorsi. Solo dopo circa due ore si sono degnati di chiamare il numero delle emergenze. Quando è arrivata una ambulanza, però, era ormai troppo tardi. Marco è morto mentre i medici tentavano disperatamente di salvargli la vita.