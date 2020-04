0 Facebook Myrta Merlino si scusa in diretta a L’Aria che tira: “Ammetto di aver sbagliato, orgogliosa del Cotugno” Napoli Città 8 Aprile 2020 17:52 Di redazione 2'

Dopo le scuse con un video su Facebook, arrivano anche quelle in diretta a L’Aria che tira. Myrta Merlino questa mattina, durante il programma che conduce su La 7, ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere per le parole utilizzate nella puntata di martedì, in cui diceva: “Non ci saremmo aspettati un’eccellenza da Napoli”.

La giornalista ha fatto più di un passo indietro, si è resa conto di essere stata mala interpretata e ha immediatamente rimediato, spiegando quanto l’ospedale Cotugno si sia dimostrato un’eccellenza in quest’emergenza Covid-19. Ha, però, ribadito lo stato della Sanità meridionale, aggiungendo che i buoni risultati, non devono spingerci a dimenticare i problemi dei nostri ospedali.

Le scuse a L’Aria che tira di Myrta Merlino

“Oggi mi scuso. A Napoli la mia città c’è un ospedale il Cotugno che è diventato un esempio di eccellenza mondiale, diventando il numero 1 per la gestione del Covid-19, ha evitato il contagi in ospedale. Di questa cosa sono orgogliosa, la mia città, la città delle mie radici. Lo devo ammettere ho espresso male il concetto, dicendo quella cosa che sembrava incredibile e sorprendente, questo ha scatenato un putiferio sui social, ma non mi toccano (…). Mi dispiace non volevo offendere nessuno, soprattutto chi ha dimostrato tanta efficienza e si batte come un leone in prima linea. Pur tra mille problemi, so bene che nella mia città ci sono moltissime eccellenze, ma le eccellenze che vanno celebrate non cancellano i nostri problemi, non mi va di essere ipocrita (…). Purtroppo la Sanità meridionale non è sempre sinonimo di efficienza e l’orgoglio immenso per quello che è stato fatto al Cotugno, non deve farcelo dimenticare. Detto questo ieri ho usato parole poco carine e me ne scuso. Grazie”

Il video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli