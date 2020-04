0 Facebook San Prisco piange Giovanni Spierto, morto a 40 anni con Coronavirus Cronaca 6 Aprile 2020 17:33 Di redazione 1'

Alle vittime di Coronavirus in Campania lunedì mattina si è aggiunto anche Giovanni Spierto. Originario di San Prisco, comune in provincia di Caserta, è deceduto a 40 anni in ospedale.

Giovanni Spierto muore con Coronavirus

La notizia è stata riportata da Casertace. Era ricoverato da qualche settimana e le sue condizioni purtroppo si sono aggravate, purtroppo non è riuscito a battere il nemico invisibile che sta mietendo tante vittime e dolore.

Giovanni lascia la moglie e un figlio piccolo. Non appena la notizia della sua morte si è diffusa a San Prisco ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano. In molti lo descrivono come un padre esemplare e un marito amorevole.