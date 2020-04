0 Facebook Il mondo elogia Napoli, l’articolo: “Strade deserte, Ascierto e panaro solidale, viva la città e i napoletani” Napoli Città 6 Aprile 2020 16:24 Di Sveva Scalvenzi 2'

Dopo il servizio di Sky sull’eccellenza dell’ospedale Cotugno, arriva un altro articolo che elogia Napoli. A pubblicarlo è un giornale cileno, Vai.cl, dal titolo “Il volto disciplinato e solidale di Napoli”.

Articolo cileno elogia Napoli

Un racconto su come Napoli stia affrontando l’emergenza Coronavirus, che parte da un reportage sui luoghi più noti della città deserti, a dimostrazione di come i cittadini stiano rispettando il divieto di uscire di casa. Il testo spiega anche quanto per i napoletani, abituati a vivere in strada, possa essere stato difficile abituarsi a queste nuove regole.

“La vita di Napoli all’epoca del COVID 19 ha mostrato un nuovo volto della città. I suoi abitanti hanno dovuto imparare a restare a casa, a combattere con un’emergenza sanitaria importante. E il rispetto delle norme è stato esemplare. Così che sono di grande impatto le immagini dei luoghi normalmente pieni di gente, lasciati alla loro solitudine”.

LEGGI ANCHE: GILETTI ELOGIA IL COTUGNO

Ma non è solo il rispetto delle norme a essere elogiato nell’articolo cileno, si parla anche delle numerose iniziative solidali come il panaro solidale. “Senza dubbio i napoletani hanno saputo fronteggiare la sfida di restare a casa senza poter andare a lavoro con la loro abituale creatività e mostrando un incredibile spirito solidale. In particolare stanno realizzando molte iniziative a sostegno dei meno fortunati”.

E, infine, non poteva mancare un plauso al professor Ascierto e un elogio all’ospedale Cotugno, ripreso anche dal servizio di Sky: “In più ha mostrato la sua innovazione nel settore medico, che è poco conosciuto fuori dall’Italia. I media internazionali hanno parlato dell’ospedale Cotugno per il suo modo di gestione dell’emergenza sanitaria (…). Il dottor Paolo Ascierto ha implementato la sperimentazione del Tocilizumab con eccellenti risultati, una cura usata nei pazienti con artrite che sta producendo una rapida guarigione nei pazienti con Covid-19”.

LEGGI ANCHE: PROF ASCIERTO “IL TOCI FUNZIONA”

La parte finale è poi un vero e proprio inno a Napoli e al suo gran cuore: “Così come è la città più “agitata” di Italia, sta dimostrando un gran cuore e un ingegno eccezionale. Viva Napoli!”

Qui l’articolo completo.