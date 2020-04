0 Facebook Coronavirus, Fiordaliso in lacrime dalla D’Urso: “La chiamata in cui mi ha detto sto morendo” Spettacolo 6 Aprile 2020 17:10 Di redazione 1'

Fiordaliso nei giorni scorsi ha perso la madre a causa del Coronavirus. La cantante ha raccontato il dramma vissuto durante l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso. Il suo è stato un vero e proprio sfogo considerato anche il dolore che sta provando.

Il dramma di Fiordaliso in lacrime dalla D’Urso

La cantante è voluta intervenire anche per far sì che la sua esperienza possa servire a far capire a tutti che questo è il momento di restare a casa. Il Coronavirus ha colpito lei e la sua famiglia, quando ha iniziato ad avere la febbre non pensava potesse trattarsi del virus, perché: “Non pensi possa capitare a te”. E invece, purtroppo, era il nemico invisibile.

LEGGI ANCHE: VITTORIO FELTRI DIFENDE BARBARA D’URSO

Fiordaliso ha spiegato che ha realizzato la gravità della situazione soltanto quando la madre è stata portata in ospedale. Non l’ha vista e sentita per undici giorni, finché non ha ricevuto una telefonata della madre che le diceva: “Sto morendo“. Un racconto forte che ha commosso anche Barbara D’Urso.