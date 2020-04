0 Facebook Maurizio Costanzo attacca Barbara D’Urso: “Ho provato imbarazzo quando l’ho vista” Spettacolo 2 Aprile 2020 18:36 Di redazione 1'

Continua la polemica su Barbara D’Urso e la preghiera fatta durante Live – Non è la D’Urso con Matteo Salvini. Preghiera che ha fatto partire una petizione in cui si chiede la chiusura immediata dei programmi della conduttrice napoletana.

Polemica sulla preghiera di Barbara D’Urso

La questione ha comunque suscitato molto clamore e in tanti sono intervenuti sulla vicenda. Come capita spesso c’è chi è pro e chi è contro. Anche in questo caso c’è una larga fetta composta dall’opinione pubblica e da personaggi noti che hanno sostenuto la D’Urso e un’altra che invece non ha gradito la preghiera in diretta.

Maurizio Costanzo attacca Barbara D’Urso

Tra di loro c’è Maurizio Costanzo, anche al noto conduttore non è piaciuto il gesto di Barbara D’Urso e ha così commentato sulla rivista Panorama: “È capitato anche a me in mezzo a una diretta di dire una preghiera mentale, ma farla in pubblico è un’altra cosa. Mi sono rivisto lo spezzone della puntata di domenica scorsa e le dirò che quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ d’imbarazzo”.