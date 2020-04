0 Facebook Bambino di 3 anni cade dal balcone a Caserta: trasportato d’urgenza in ospedale Cronaca 5 Aprile 2020 08:59 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta sabato sera a Caserta. Un bambino di tre anni è precipitato nel vuoto, cadendo da un balcone del quarto piano. E’ accaduto poco dopo le 19.00.



Immediata la corsa in ospedale, il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano in codice rosso, è in gravi condizioni. Il bambino, di origini straniere, è precipitato dal balcone dell’appartamento in cui viveva con i genitori.

Resta da comprendere la dinamica dell’accaduto. Sul posto è intervenuta la Polizia che provvederà a ricostruire il tragico episodio, accertando anche eventuali responsabilità.