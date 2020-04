0 Facebook Rissa ad Amici tra tecnici in diretta, imbarazzo di Maria De Filippi: “Chiudiamo il led” Spettacolo 4 Aprile 2020 12:04 Di redazione 1'

In televisione ormai accade di tutto, capita anche che ad Amici ci sia una rissa dietro le quinte tra i tecnici. E’ quanto accaduto durante l’ultima puntata, quando c’è stato il siparietto di Rudy Zerbi, che ha fatto il suo ingresso in studio, immerso in una vasca.

Tecnici di Amici si spingono in diretta

Quando i tecnici di scena sono intervenuti per portare via la vasca, mentre uscivano dallo studio, due di loro si sono dati uno spintone. La scena è stata vista da tutti e dalla stessa conduttrice Maria De Filippi, che imbarazzata ha chiesto di chiudere subito il led.

Inutile dire che lo spintone tra i tecnici ad Amici è diventato virale in poco tempo sui social, in tanti hanno commentato con ironia la scena insolita.

Il video della rissa ad Amici condiviso da un utente