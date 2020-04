0 Facebook Sputtanapoli, Mentana risponde alle accuse dei napoletani: “Ridicoli piagnoni, imparate l’italiano” Cronaca 2 Aprile 2020 10:55 Di redazione 2'

Enrico Mentana ha risposto alle innumerevoli accuse che gli sono piombate addosso dopo un commento che non è piaciuto ai napoletani. Il direttore del Tg La7 aveva condiviso sul suo profilo un articolo di Sky che elogia l’ospedale Cotugno di Napoli.

Il commento di Mentana che non è piaciuto ai napoletani

A non piacere è stata la frase utilizzata da Mentana nel commentarlo: “Ma a Napoli c’è anche un’eccellenza nella lotta contro il Coronavirus: il Cotugno“. In particolare è stato “l’anche” a far infuriare molti napoletani. L’accusa nasce dal fatto che l’espressione è stata vista come velatamente offensiva, come se sottintendesse che a Napoli a parte tutte le cose brutte, camorra, delinquenza e chi ne ha più ne metta, ci sarebbe anche qualcosa di buono. Perlomeno questa è la lettura che è stata data da chi si è reputato offeso dal commento di Mentana.

Il direttore di Tg La7 è subito intervenuto nei commenti, rispondendo a chi l’ha accusato di aver offeso Napoli: “Ridicoli piagnoni che vi attaccate a un anche, imparate l’italiano! Amo Napoli più di voi evidentemente“. Una risposta che, però, è piaciuta ancor meno a molti utenti, che l’hanno vista come un’offesa ancora più pesante.