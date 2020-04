0 Facebook Coronavirus, la Germania accoglie 26 pazienti italiani. “Altri posti letto disponibili negli ospedali” News 2 Aprile 2020 10:45 Di redazione 1'

Un totale di 113 pazienti malati di Covid-19 provenienti da altri paesi dell’Unione Europea sono stati accolti negli ospedali della Germania per essere curati. Di questi 85 provenivano dalle zone più colpite dal virus in Francia, 26 dall’Italia e due dall’Olanda. Il trasferimento in Germania di alcuni di questi pazienti è stato assicurato dalla Bundeswehr.

Negli ospedali tedeschi restano disponibili 81 posti letto per malati provenienti dal nostro paese, 13 per pazienti trasferiti dalla Francia. La Germania ha anche offerto disponibilità ad accogliere pazienti dalla Spagna. Da ieri inoltre è attivo a Napoli un team di medici ed infermiere dell’ospedale Universitario di Jena. La Germania ha infine inviato sette tonnellate di aiuti in Italia, tra cui respiratori e maschere per l’ossigeno.