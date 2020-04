0 Facebook Coronavirus a Napoli, Chiaia piange la morte dell’ingegnere Luciano Chiosi Cronaca 2 Aprile 2020 18:21 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito il quartiere di Chiaia. E’ morto l’ingegnere Luciano Chiosi. Ricoverato all’ospedale di Pozzuoli, era risultato positivo al tampone e purtroppo non ce l’ha fatta a vincere la battaglia contro il nemico invisibile.

Chiaia piange la scomparsa di Luciano Chiosi

Chiosi era molto conosciuto dall’intera comunità, marito di Immacolata Troianiello, consigliera dell’Ordine degli Avvocati, era un uomo benvoluto da tutti. In tanti oggi piangono la sua scomparsa. Molti i messaggi di cordoglio che stanno comparendo sui social.

LEGGI ANCHE: NUMERO CONTAGI IN CAMPANIA

Messaggi di dolore per la scomparsa dell’ingegnere Chiosi

“Luciano , amico mio, sei stato compagno di un periodo felice della mia vita . Allegro e buono . Non ho parole per descrivere il mio doloroso sgomento . Non mi resta altro che abbracciare Titti ( Immacolata Troianiello ) Gabriele Chiosi e Alessia”, “Ciao Luciano, ti ricorderò come un uomo buono, gentile, cortese con tutti.

Ti ho conosciuto nel mondo dello sci, ed ho apprezzato subito la tua semplicità e modestia”, queste e tante altre le parole di dolore.