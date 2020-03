0 Facebook Covid-19, il tributo dei vigili del fuoco a medici e infermieri del Cardarelli: “Grazie” News 31 Marzo 2020 14:08 Di redazione 1'

La solidarietà tra chi è in prima linea nel lavoro per arginare l’epidemia di coronavirus. A Napoli i vigili del fuoco hanno reso omaggio a medici e infermieri dell’ospedale Cardarelli per il loro impegno in prima linea nella lotta al coronavirus. I pompieri hanno consegnato agli operatori sanitari uno dei loro caschi protettivi con la scritta “grazie”.