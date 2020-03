0 Facebook Allerta meteo della Protezione civile in Campania: “Abbassamento delle temperature e nevicate” Meteo 31 Marzo 2020 17:03 Di redazione 2'

Nuovo cambiamento meteo in arrivo. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per nevicate e gelate valevole a partire dalle 20 di questo martedì sera e fino alle 8 di mercoledì mattina.

L’allerta meteo in Campania

Previsto un brusco calo delle temperature che comporterà nevicate e gelate sul territorio. Su tutte le zone ad esclusione della 1, 6 e 8 (Piana Campana, NAPOLI, isole, Area Vesuviana; Piana del Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) sono previste nevicate con accumuli deboli o in alcuni punti moderati oltre i 700 metri con la quota neve in abbassamento durante la notte fino a 500 metri e localmente anche a quote inferiori. Attese gelate soprattutto sulle zone collinari e interne ma anche, localmente, a quote inferiori.

Previsioni meteo a Napoli

A Napoli nello specifico il peggioramento è iniziato in questo martedì pomeriggio con la comparsa di lievi rovesci sparsi. Anche nel capoluogo campano avremo un abbassamento delle temperature con minime che si abbasseranno fino a 2 gradi e massime che non supereranno i 14 gradi. Il termometro comincerà a salire a partire dal fine settimana.

ANM apre stazioni metro per i clochard

L’ANM, intanto, ha già predisposto l’apertura delle stazioni metro per dare riparo ai senza tetto. Annunciano in un comunicato: “In continuità con le misure già attive a supporto del “Piano freddo” dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli e in queste ore di emergenza Covid19, ANM ha deciso di continuare a lasciare aperte di notte, fino al 4 Maggio prossimo, le stazioni Municipio e Museo della metropolitana Linea 1 per garantire accoglienza e riparo dalle temperature rigide in arrivo, ai senza fissa dimora.

L’apertura notturna straordinaria viene garantita da fine servizio (20.30) fino al mattino alle ore 7:00, con il presidio di agenti della vigilanza. Per ragioni di sicurezza resta aperto un unico accesso per stazione: a Museo l’ingresso di Piazzetta Gagliardi e alla fermata Municipio l’uscita San Giacomo”.