Secondigliano piange la scomparsa di Salvatore Ambrosio, le ultime parole: "Mi auguro trovino vaccino" 30 Marzo 2020

Un lutto ha colpito le comunità di Scampia e Secondigliano, è morto Salvatore Ambrosio. Presidente dell’associazione “Napoli…l’altra“, aveva 42 anni, a portarlo via per sempre è stato un arresto cardiaco.

Dolore per la morte di Salvatore Ambrosio

Una triste notizia che ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano Salvatore. Attivo sul territorio e sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno. In tanti in queste ore lo salutano con messaggi d’affetto. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo dal cuore buono.

E basta vedere le sue ultime parole scritte sui social per rendersene conto. Soltanto nella giornata di domenica, poco prima che un malore improvviso lo uccidesse, aveva scritto un augurio rivolto alla situazione d’emergenza che sta vivendo il nostro Paese: “Mi auguro trovino presto un vaccino altrimenti tante madri non potranno abbracciare i loro figli o coppie di innamorati baciarsi ma soprattutto fare dei figli sarà più difficile”. Un pensiero condiviso da tante persone in questo momento.