Coronavirus, Italia chiusa e in isolamento fino al 17 aprile Alcune anticipazioni del prossimo Decreto che dovrà varare il Governo Politica 30 Marzo 2020

Già nei giorni scorsi c’era stata qualche anticipazione. Oggi, a confermare che il Governo stia per stilare il nuovo Decreto anti-covid19 che si sostituirà al precedente, è stato il Ministro Boccia intervistato a La7.

L’esecutivo è pronto a prolungare la chiusura delle attività commerciali già serrate e l’isolamento domestico dei cittadini fino al prossimo 17 aprile. Il Consiglio dei Ministri sta discutendo su questa ipotesi insieme agli esperti della Protezione Civile.

È probabile una stretta forte e decisa anche in merito all’attività sportiva. Il Ministro Spadafora sarebbe pronto a fare un passo indietro e a disporre il divieto totale per gli italiani di fare sport. Una norma che sostituirà quella attualmente in vigore e approvata come eccezione per le prossime Olimpiadi di Tokio (manifestazione che molto probabilmente sarà rinviata).