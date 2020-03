0 Facebook Barbara D’Urso si lascia andare con Fabio Testi in diretta: “Siamo andati a letto assieme, le sue mutande vibravano” Spettacolo 30 Marzo 2020 13:38 Di redazione 2'

L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha affrontato il tema Coronaviurs, ma è avanzato anche un po’ di tempo per smorzare la tensione e distrarsi qualche minuto. E’ stato il momento in cui Barbara D’Urso e Fabio Testi, ospite in collegamento, hanno regalato al pubblico un siparietto “a luci rosse”.

Barbara D’Urso e Fabio Testi, il passato insieme per fiction

Non appena la conduttrice napoletana ha aperto il collegamento, Testi ha esordito dicendo: “Barbara lo diciamo che siamo stati a letto insieme?”. Parole dette chiaramente in tono scherzoso.

LEGGI ANCHE: IL VIDEO DI BARBARA SCATENA I FAN

Barbara D’Urso a Testi: “Gli vibravano le mutande”

La D’Urso non si è tirata indietro e ha immediatamente controbattuto, raccontando un aneddoto di quando entrambi erano marito e moglie nella fiction la Dottoressa Giò: “E’ passata la mezzanotte quindi possiamo dirlo. non solo io Fabio siamo stati a letto insieme, visto che era mio marito quando abbiamo registrato la Dottoressa Giò nel ’94, ma è successo anche un’altra cosa. mentre eravamo a letto, vicini vicini all’improvviso sento vibrare fortemente la mutanda di Fabio Testi. Vibrava, vibrava, ma lo sapete perché? Aveva messo la vibrazione sul telefonino e per non lasciarlo sul comodino in scena lo ha nascosto lì”. Racconto che logicamente si riferiva alle riprese della serie televisiva. Inutile dire che è subito scoppiata l’ironia sui social.