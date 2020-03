0 Facebook Coronavirus, code e rissa a Pozzuoli fuori al supermercato Anche a Napoli si sono verificati episodi di insofferenza a causa delle lunghe file all'esterno dei market alimentari Cronaca 29 Marzo 2020 11:14 Di redazione 1'

Prima la lite, poi le minacce infine la rissa. È accaduto, secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, a Monteruscello all’esterno di un supermercato di via Rosai dove c’è il complesso dei 660 alloggi.

Un gruppo di persone ha litigato mentre era in fila per entrare nel supermercato per poi continuare la rissa nel parcheggio. Anche a Napoli, ieri in piazza Nazionale, ci sono stati attimi di tensione con persone che si sono spinte mentre erano in coda nell’attesa di accedere al market.

Non è un mistero che le autorità, a partire dal Ministero degli Interni fino alle Prefetture, abbiano in piano una sorta di strategia della sicurezza che coinvolga tutte le forze dell’ordine, Polizia locale compresa.

L’obiettivo è quello di evitare atti di violenza all’esterno degli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità. E soprattutto evitare azioni di vero e proprio sciacallaggio.