Barbara D'Urso e Matteo Salvini pregano per le 10mila persone che in Italia hanno perso la vita per il Coronavirus Spettacolo 30 Marzo 2020

Barbara D’Urso e Matteo Salvini hanno voluto dedicare durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso un pensiero alle diecimila persone che hanno perso la vita in Italia a causa del Coronavirus.

Barbara D’Urso e Matteo Salvini pregano assieme

Un momento di raccoglimento nel corso della diretta per ricordare chi in quest’emergenza ha lottato e purtroppo non ha vinto. Così la conduttrice e il leader della Lega hanno deciso di recitare assieme “L’eterno riposo” per le vittime del Coronavirus. Un modo per unirsi al pubblico in un’unica preghiera.

La D’Urso ha spiegato che essendo lei molto cattolica e recitando il Rosario tutte le sere avrebbe voluto fare una preghiera durante la diretta e Matteo Salvini l’ha seguita.Il momento è stato molto apprezzato dal pubblico che ha commentato positivamente l’iniziativa. C’è stato anche chi, invece, ha attaccato la conduttrice napoletana e il leader della Lega per aver portato in televisione un momento così delicato, come capita spesso il mondo del pubblico si divide.

Il video della preghiera di Barbara D’Urso e Matteo Salvini