0 Facebook Trovato morto a 3 anni, la giornalista non trattiene le lacrime e si commuove per Diego Il piccolo scomparso venerdì in provincia di Matera è stato trovato morto ieri mattina. Probabilmente è annegato accidentalmente in un fiume Cronaca 29 Marzo 2020 10:00 Di redazione 5'

Non è riuscita a trattenere le lacrime e l’emozione. L’umanità e i sentimenti sono spesso più forti della professionalità. Così Maria Vittoria Morano, giornalista del Tg3 Regione Basilicata si è commossa nel dare la triste notizia del decesso del piccolo Diego Sgambato.

Il piccolo, 3 anni, era scomparso venerdì mentre giocava all’aperto. Ieri mattina la tragedia: il suo corpo senza vita è stato trovato vicino alla foce del fiume Bradano. Il dramma è avvenuto a Metaponto di Bernarda in provincia di Matera.

L’umanità, il cuore. Grazie per questo momento di verità, di debolezza, di dolore. Le lacrime di Maria Vittoria Morano per la morte del piccolo Diego sono anche le nostre. @TgrBasilicata pic.twitter.com/fxaaX9zqML — Sergio Ragone (@sergioragone) March 28, 2020

Vivono in isolamento, con il divieto assoluto di allontanarsi dal comune di residenza, come tutti i cittadini di Ariano Irpino. Ma i nonni materni di Diego Sgambato, il bimbo di 3 anni trovato morto a Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera, non si rassegnano all’idea di non poter essere vicini ai genitori e vedere per l’ultima volta il nipotino.

Il nonno Angelo Grasso, dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del corpicino, si e’ rivolto al commissario prefettizio, ai carabinieri, alla polizia, a chiunque possa aiutarlo a raggiungere la figlia e il genero nel piccolo paesino del Materano.

“Portatemi li’ chiuso in una ambulanza, anche a mie spese – chiede Grasso – fate un atto di umanita’“. Ma Ariano Irpino e’ zona rossa e le sue invocazioni non potranno essere accolte, tanto piu’ che il piccolo Diego, per via delle norme anticontagio, non avra’ un rito funebre.

“Ieri il fiume Bradano era in piena e tumultuoso a causa delle recenti piogge e il bambino verosimilmente e’ scivolato giu’ dall’argine ed e’ finito nel fiume. Stamattina il livello del fiume si e’ abbassato e ci ha consentito di ritrovare il corpo che era rimasto incastrato tra i canneti. I cani della squadra ricerca molecolare servizio cinofili di Firenze dell’Arma, ci hanno portato subito in quella direzione e dopo poco tempo lo abbiamo trovato“.

Lo ha detto ai giornalisti il comandante provinciale dei Carabinieri di Matera, il tenente colonnello Samuele Sighinolfi, presente stamane in contrada Marinella di Metaponto (Matera) dove e’ stato ritrovato il corpo senza vita del bambino di tre anni, scomparso ieri mattina. “Purtroppo l’abbigliamento del bambino non ci ha aiutato perche’ vestito con colori molto simili a quelli della vegetazione e quindi si era mimetizzato“.

Era stato il cagnolino di famiglia a condurre gia’ ieri le ricerche verso la zona impervia del fiume Bradano dove poi stamani i cani molecolari dei Carabinieri cinofili di Firenze hanno ritrovato il cadavere del bambino di tre anni che era scomparso ieri nel borgo di Metaponto. Lo ha confermato all’ANSA il sindaco di Bernalda (Matera), Domenico Tataranno, il quale ha partecipato alle ricerche.

Secondo quanto si e’ appreso ieri mattina il bambino, che stava giocando all’aperto, si e’ allontanato dall’abitazione famigliare e nei primi momenti i genitori avevano pensato che si fosse allontanato di poco, proprio insieme al cagnolino, che non era nelle vicinanze della casa. Pochi minuti dopo hanno quindi lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

In seguito, quando aveva cominciato a piovere e la temperatura si era notevolmente abbassata, i sommozzatori del Vigili del fuoco hanno ispezionato il fiume Bradano, ma senza esito. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, fino a quando stamani i cani molecolari hanno ritrovato il cadavere del bambino.

“E’ stata – ha aggiunto il sindaco – una sfortuna immensa. In questo momento, gia’ tragico per l’emergenza coronavirus, siamo tutti increduli e solo in un secondo momento valutero’ la possibilita’ di proclamare il lutto cittadino“.

