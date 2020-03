0 Facebook È morto il bimbo scomparso in Basilicata, il corpo trovato vicino la foce di un fiume Il tragico epilogo di una vicenda che ha sconvolto l'intera comunità Cronaca 28 Marzo 2020 09:30 Di redazione 2'

E’ stato ritrovato poco fa il cadavere del bambino di tre anni di cui si erano perse le tracce ieri mattina a Metaponto di Bernalda (in provincia di Matera). Il cadavere e’ stato trovato nei pressi della foce del fiume Bradano.

Il cadavere del bambino di tre anni e’ stato ritrovato dai Carabinieri del Centro cinofili di Firenze, grazie all’utilizzo dei cani “molecolari“, in un canneto che costeggia il letto del fiume Bradano, a Metaponto di Bernalda.

Sono ore di angoscia e preoccupazione a Metaponto, in provincia di Matera, per il bambino di tre anni scomparso questa mattina dall’abitazione in contrada Marinella, una località vicina al fiume Bradano.

Bambino sparito a Metaponto

Sono senza esito finora le ricerche del piccolo e proseguiranno ad oltranza da parte dei vigili del fuoco con unità cinofile, droni con termocamere, e battute di volontari, carabinieri e poliziotti.

Durante il giorno l’area è stata sorvolata pure da un elicottero ma senza alcun riscontro. Questa mattina, intorno alle 11, i genitori hanno dato l’allarme dopo essersi accorti che il figlio non era in casa. Vivono e lavorano in questa contrada rurale nelle cui vicinanze scorre il fiume Bradano.

Seguendo alcune tracce, proprio lungo gli argini si sono concentrate le ricerche, effettuate pure con il nucleo specializzato Saf (speleo alpino fluviale). Si continua a cercare, pure in aree differenti da quelle attraversate dal Bradano.