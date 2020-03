0 Facebook Covid19, Sarno piange per Michele ucciso dal virus a 38 anni Il cordoglio del Sindaco Giuseppe Canfora: "L'intera comunità è unita nel dolore" Cronaca 29 Marzo 2020 10:39 Di redazione 2'

“Sarno si stringe nel profondo dolore di questo momento. È venuto a mancare un nostro concittadino che stava combattendo la sua dura battaglia contro il #Coronavirus. Michele Annunziata, 38 anni, era ricoverato dallo scorso 17 marzo. Le sue condizioni erano preoccupanti e negli ultimi giorni la situazione clinica è peggiorata e precipitata. Il mio profondo pensiero e le preghiere di tutti noi a Michele, figlio della nostra Città. Ci stringiamo come comunità forte e solidale al dolore dei familiari per sostenerli in questo momento di grande sofferenza. La guerra contro il coronavirus deve vederci tutti in prima linea. Lo dobbiamo ai tanti che soffrono negli ospedali, lo dobbiamo alle tante persone che ci stanno lasciando“.

Questo il triste annuncio del Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora. Il primo cittadino ha pubblicato la dolorosa notizia sul proprio profilo Facebook. Un lutto che ha sconvolto l’intera comunità della cittadina in provincia di Salerno.

A fare particolarmente scalpore è stata la giovane età della vittima. Michele Annunziata era conosciuto e benvoluto a Sarno. Sono tantissimi i messaggi d’affetto per lui e di solidarietà per la sua famiglia.

