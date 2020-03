0 Facebook Villaricca, bimba dona disegno ai carabinieri: “Grazie per quello che fate” Il bel gesto della piccola molto apprezzato dai militari Storie 28 Marzo 2020 15:58 Di redazione 1'

“GRAZIE PER QUELLO CHE STATE FACENDO”. Questa mattina una bambina di 9 anni si è recata con i genitori presso la caserma di Villaricca con l’intento di donare ai carabinieri un disegno.

La piccola – colpita dalle azioni di solidarietà intraprese dall’Arma – ha voluto ringraziare i militari per tutto quello che stanno facendo per i cittadini e per il costante impegno nel far rispettare le prescrizioni volte a limitare il contagio dell’epidemia.

I carabinieri, per ringraziare la bambina del sentimento manifestato, hanno esposto il disegno all’ingresso della caserma.