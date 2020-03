0 Facebook Covid19, la Campania piange per Enzo: padre, marito ed eroe del 118 Il cordoglio della pagina Facebook "Nessuno Tocchi Ippocrate". La vittima 45 anni e residente a Giugliano, lavorava presso l'ospedale di Pozzuoli Cronaca 28 Marzo 2020 16:54 Di redazione 2'

Una tragedia ha colpito l’intera comunità degli operatori sanitari. È infatti deceduto Enzo Lucarelli, 45 anni residente a Giugliano (località dell’area Nord in provincia di Napoli) e impiegato presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Enzo Lucarelli era un esperto autista del 118 e come tutti i suoi colleghi stava lavorando incessantemente da settimane. Un’attività fatta in prima linea, in trincea, contro l’emergenza causata dal coronavirus.

Ed è stata proprio la positività al covid19 a stroncare la vita di Enzo. Come riportato da Il Mattino, il 45enne lascia una moglie e un figlio piccolo. “Ci stanno mandando al massacro, non siamo più disposti a rischiare la vita. Diciamo alla gente di rimanere in casa quando poi non si è capaci di fare un tampone ai sanitari che sono in prima linea e che, se contagiati, rischiano a loro volta di contagiare chi viene soccorso anche per una frattura. Enzo è un eroe, è morto per 35 euro al giorno per 12 ore di lavoro”, ha dichiarato Davide Secone, medico del 118 e collega di Lucarelli.

IL POST DI ‘NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE –

Oggi salutiamo per sempre e rendiamo omaggio ad uno dei valorosi guerrieri che stanno affrontando questa emergenza in prima linea SENZA LE ARMI ADEGUATE: Enzo Lucarelli. Autista 118 di Pozzuoli , strappato via dal Coronavirus.

A quanto riferiscono i conoscenti era da 6 giorni in attesa del tampone che alla fine è risultato positivo, ieri sarebbe andato in ospedale per difficoltà respiratoria e dopo poche ore è deceduto! Lascia una moglie ed un figlio piccolo. Onore a te!