Covid19 a Napoli, bimba di 2 mesi positiva: ricoverata al Policlinico La piccola era al Santobono ed è stata poi dimessa. Il nuovo ricovero dopo l'esito positivo del tampone Cronaca 28 Marzo 2020 11:59

Una lattante di due mesi positiva al nuovo coronavirus e’ arrivata intorno alla mezzanotte, diversamente da quanto riportato ieri da alcuni media, nel reparto per pazienti pediatrici Covid del Policlinico Federico II di Napoli.

La piccola, a quanto apprende la Dire, e’ stata ricoverata per tre giorni in osservazione breve al Santobono, dove e’ stata sottoposta a tampone, e dimessa mercoledi’. Il tampone, inviato per l’analisi al centro di riferimento, ha dato esito positivo.

Il ricovero nel reparto pediatrico di Malattie infettive, diventato hub regionale per i bambini con Covid, e’ stato deciso per l’eta’ e per la prematurita’ della paziente. Confermata gia’ nella mattinata di ieri la disponibilita’ al ricovero da parte della struttura diretta dal professor Alfredo Guarino, dove medici e infermieri erano pronti ad accogliere la piccola da ora di pranzo, la lattante e’ stata prelevata dalla sua abitazione e portata al Policlinico dopo circa 12 ore di attesa.

Sono quindi due i pazienti ricoverati, sui tre posti disponibili, nella struttura dedicata della Federico II. Oltre alla piccola arrivata stanotte, anche il bimbo di sei mesi accolto nei giorni scorsi.